Die Aktionärsgruppe hatte sich unter anderem für die Wahl ihres Vertreters in den Verwaltungsrat des Photovoltaik-Technologiekonzerns stark gemacht. Dieses Ziel hat sie vor wenigen Tagen erreicht.Die Aktionärsgruppe um Sentis Capital, die 2019 zusammen rund zwölf der Stimmrechte an der Meyer Burger Technology AG hielt, hat sich aufgelöst. Wie der Schweizer Photovoltaik-Technologiekonzern am Mittwoch mitteilte, sei er von Sentis Capital PCC über diesen Schritt informiert worden. Die Gruppe um Sentis hatte sich ab 2018 gebildet, um mehr Einfluss auf die Unternehmensstrategie von Meyer Burger nehmen ...

