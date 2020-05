Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewinnt im frühen Handel 1,46 Prozent auf 24 561,47 Punkte.New York - Angesichts fortgesetzter Lockerungen von Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch neuen Schwung erhalten. Zudem stützte die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt vor den in Kürze anstehenden US-Rohöllagerdaten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 1,46 Prozent auf 24 561,47 Punkte und machte damit einen Grossteil seiner...

