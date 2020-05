Der AUD/USD wird auf dem höchsten Stand seit Anfang März gehandelt. Die AUD-Gewinne dieser Woche fallen jedoch in eine Zeit, in der eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China zu Bedenken hinsichtlich der Wachstumsaussichten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt und Australiens größtem Exportpartner führt, so die Rabobank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...