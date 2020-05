Chinas Außenministerium gibt am Freitag eine Erklärung ab, in der es heißt, dass man "zurückschlagen wird, wenn die USA versuchen, uns zu unterdrücken". Zusätzliche Kommentare "Die nationale Sicherheit Hongkongs ist eine rein innere Angelegenheit." "Kein anderes Land hat das Recht, sich in Hongkong einzumischen." Damit wird die jüngste von Peking angekündigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...