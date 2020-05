FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (5500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 155 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 263 (272) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ASSURA GROUP PRICE TARGET TO 80 (75) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 150 (130) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 690 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 690 (730) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2250 (2690) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ITV TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 96 (88) PENCE - HSBC CUTS HAMMERSON TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 52 (83) PENCE - HSBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 573 (679) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS RBS PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1096 (1095) PENCE - HSBC RAISES ELECTRA PRIVATE EQUITY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 290 (404) PENCE - HSBC RESUMES DART GROUP WITH 'BUY' - TARGET 755 PENCE - JEFFERIES CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1340 (1470) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6100 (5350) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 170 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 450 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RESUMES G4S WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 110 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1630 (1820) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PETS AT HOME TARGET TO 190 (200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1650 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1585 (1705) PENCE - 'BUY'



- MORGAN STANLEY CUTS AUTO TRADER GROUP TARGET TO 570 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT'



