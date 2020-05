Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 fällt am Vormittag um 0,58 Prozent auf 2887,99 Punkte.Paris - Weiter schwelende Konjunktursorgen haben die europäischen Börsen am Freitag erneut belastet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,58 Prozent auf 2887,99 Punkte. In Paris sank der Cac 40 um 0,21 Prozent auf 4436,30 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 büsste 1,19 Prozent auf 5939,40 Zähler ein. So hatte der chinesische Regierungschef Li Keqiang bei der Plenarsitzung des...

