In Pakistan ist ein Flugzeug mit über 100 Menschen an Bord abgestürzt. Ein Sprecher der Pakistan International Airlines (PIA) erklärte, der Absturz von Flug PK8303 sei nahe des Flughafens Jinnah International bei Karatschi beim Anflug aus der Stadt Lahore geschehen.



Diese Route wird üblicherweise mit Flugzeugen vom Typ Airbus-A320 bedient. 99 Passagiere und acht Crew-Mitglieder sollen im Flugzeug gewesen sein. Über mögliche Todesopfer oder Verletzte - auch am Boden - wurde zunächst nichts bekannt. Lokale Medien berichten, die Maschine sei über einem Wohngebiet abgestürzt.



Mit 14,9 Millionen Einwohnern ist Karatschi eine der größten Städte der Welt. In der Agglomeration leben 16,9 Millionen Menschen.

