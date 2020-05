Der Devisenmarkt ist in Folge der Corona-Pandemie in Bewegung geraten. Währungen, die als «sichere Häfen» gelten, sind gefragt.Vaduz - Der Devisenmarkt ist in Folge der Corona-Pandemie in Bewegung geraten. Währungen, die als «sichere Häfen» gelten, sind gefragt. Alle anderen Zahlungsmittel mussten zum Teil massive Kursverluste hinnehmen. Anleger mögen nun Chancen wittern. Es gilt aber, genau hinzuschauen. Einige Währungen haben zum Dollar viel verloren, nicht nur die Notierungen der Schwellenländer...

Den vollständigen Artikel lesen ...