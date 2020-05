Das neue Kapital wird Contentsquare dazu befähigen, weiterhin stark in Innovationen - unter anderem in KI-gestützte und predictive Analytics - zu investieren und sein Geschäft in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und im Nahen Osten auszuweiten.München - Contentsquare, ein Anbieter von Software zur Analyse des digitalen Nutzererlebnisses (Digital Experience), kündigt eine Finanzierungsrunde der Serie D in Höhe von 190 Millionen Dollar an. Dadurch beläuft sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens bis heute auf 310 Millionen Dollar. Die neueste Finanzierungsrunde wird vom BlackRock Private Equity Partners Team geleitet, das sich nun zu...

