Der Schokoladenhersteller Fairafric setzt auf Photovoltaik, um in seiner Fabrik in Ghana Strom zu erzeugen. Die Firma sucht dafür nach Crowdinvestoren. Das deutsch-ghanaische Unternehmen Fairafric will Solarstrom für eine neue Schokoladenfabrik. Wie die Firma im Rahmen einer Crowdinvestment-Kampagne mitteilt, geht es dabei um eine Fabrik in Suhum, nördlich der ghanaischen Hauptstadt Accra. Dort sei derzeit die neue solarbetriebene Schokoladenfabrik im Bau. Sie erhalte eine Aufdach-Photovoltaikanlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...