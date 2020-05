Dank des Kurssprungs am Montag hat der hat der Leitindex ein Wochenplus von 4,86 Prozent erreicht.Paris - Dank des Kurssprungs am Montag hat der EuroStoxx 50 ein starkes Wochenplus von 4,86 Prozent geschafft. An diesem Freitag hingegen hatten schwelende Konjunktursorgen den Handel über weite Strecken dominiert, bevor sich der Eurozonen-Leitindex hauchdünn ins Plus retten konnte. Am Ende stand ein Gewinn von 0,02 Prozent auf 2905,47 Punkte zu Buche. In Paris schloss der Cac 40 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...