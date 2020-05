Die von CSU-Chef Markus Söder für Mitte des Jahres geforderte Kabinettsumbildung in Berlin ist abgesagt. Söder hatte Anfang Januar für die zweite Hälfte der Wahlperiode einen Austausch von Ministern der Bundesregierung und eine Verjüngung des Kabinetts von Bundeskanzlerin Angela Merkel verlangt.



Aus der CSU-Spitze heißt es nun gegenüber "Bild am Sonntag": "Die Frage einer Kabinettsumbildung stellt sich inmitten der Coronakrise nicht. Die Bundesregierung hat momentan höchstes Ansehen und die CSU-Minister leisten sehr gute Arbeit." Freuen dürfen sich über Söders Sinneswandel jetzt besonders die drei CSU-Minister in Merkels Kabinett: Eine Verjüngung hätte vor allem Innenminister Horst Seehofer (70 Jahre alt) und Entwicklungsminister Gerd Müller (64 Jahre) treffen können. Und auch Verkehrsminister Andreas Scheuer darf trotz Mautdebakel und Untersuchungsausschuss weitermachen.



Bei CDU und SPD wollte man sich zum Thema Kabinettsumbildung auf Anfrage nicht äußern.

