In der zweiten Sonntagspartie des 27. Bundesliga-Spieltags hat RB Leipzig einen 5:0-Kantersieg in Mainz erzielt. In der Tabelle klettern die Sachsen damit wieder auf Rang drei, Mainz bleibt auf Platz 15.



Timo Werner (11., 48. und 75.), Yussuf Poulsen (23.) und Marcel Sabitzer (37. Minute) besorgten die Treffer. Selbst nachdem Leipzig in der zweiten Hälfte zwei Gänge zurückschaltete, war die Vorstellung der Gäste souverän, Mainz lauerte vergeblich auf den Ehrentreffer.

