Ab sofort beginnt in der Pfalz die Frühkartoffel-Ernte. Die allerersten "Pfälzer Grumbeere" der Saison kommen noch in kleineren Mengen und als Sackware in den Verkauf. Verbraucher in der Region erhalten die leckeren Frühlingsbotschafter jetzt ackerfrisch in ausgewählten Hofläden und bei gut sortierten Marktständen. Bildunterschriften: Bei der Ernte der...

Den vollständigen Artikel lesen ...