Die Bâloise hat im vergangenen Jahr im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge nach dem Rückzug der Konkurrentin Axa aus der Vollversicherung Neukunden dazugewonnen.Basel - Die Basler Versicherung hat im vergangenen Jahr im Geschäft mit der beruflichen Vorsorge nach dem Rückzug der Konkurrentin Axa aus der Vollversicherung Neukunden dazugewonnen. In Zeiten von Corona versucht die Bâloise derweil, die Kunden mit einigen Massnahmen zu unterstützen. Die Gruppe habe im BVG-Geschäft eine hohe Anzahl Neukunden verzeichnet, schreibt die Bâloise am Montag in Zuge der...

Den vollständigen Artikel lesen ...