Das Bruttoinlandsprodukt der grössten Volkswirtschaft Europas schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent.Wiesbaden - Export, Privatkonsum und Unternehmensinvestitionen brechen in der Corona-Krise ein: Die deutsche Wirtschaft rutscht in eine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit erste Daten. Noch schlechter dürfte Ökonomen zufolge...

Den vollständigen Artikel lesen ...