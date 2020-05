In seinem Urteil zum VW-Abgasskandal stellt der Bundesgerichtshof fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können.Karlsruhe - Für Zehntausende deutsche Diesel-Fahrer ist der Weg für Schadenersatz von Volkswagen frei. In seinem ersten Urteil zum VW-Abgasskandal stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Auf den Kaufpreis müssen sie sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen.

