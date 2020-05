Noch ist die Corona-Pandemie längst nicht überstanden. Und noch ist häufig unklar, wann in diesem Sommer wohin und mit welchen Auflagen verreist werden darf. Sicher ist lediglich: Wer dieses Jahr Urlaub macht - ganz gleich ob im In- oder Ausland - wird sich an einige Regeln halten müssen. Wer aber während des Urlaubs allzu große Menschenmengen meiden und daher auch auf die eine oder andere Regel verzichten möchte, sollte über einen Hausboot-Urlaub nachdenken. Die Chance, dass man auch in den europäischen Nachbarländern über Seen und Flüsse schippern kann, stehen nicht schlecht. Und: In vielen Ländern darf ein Hausboot sogar ohne einen Bootsführerschein gesteuert werden. Wir stellen die schönsten Regionen vor.Wer etwas ganz Eigenes sucht, einen Ruhepol zum Rückzug aus dem Alltagsstress, aber trotzdem eine Weile auf dem Wasser bleiben möchte, für den ist eine Hausboot-Tour die perfekte Lösung.Hausboot-Urlaub: Mobile Ferienwohnung auf dem WasserMit Hausbooten lässt es sich wunderbar auch auf Binnen-Kanälen durch die Lande schippern, seekrank wird da wohl niemand. Sie bieten alles, um die Heimatbasis eines einzigartigen Erkundungstrips zu sein: Küche, Schlafgemach, Bad und ein kleiner Außenbereich sind fast überall Standard. Im Grunde also eine mobile Ferienwohnung auf dem Wasser.Rasant geht es dabei nicht wirklich zu. Wer einen Abenteuer-Wasserurlaub sucht, ist sicher auf einem Jetski oder im Erlebnisbad besser aufgehoben - auch wenn sich zu beidem natürlich auch per Hausboot anreisen lässt. Wer mehr Wert auf malerische Landschaften legt, sich einmal komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...