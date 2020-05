In einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands geben 83% der befragten Mitglieder an, dass sie gerade in der Krise grosse bis sehr grosse Chance für die Fintech-Industrie sehen.Zürich - In einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands Swiss Finance Startups geben 83% der befragten Mitglieder an, dass sie gerade in der Krise grosse bis sehr grosse Chance für die Fintech-Industrie sehen. Die Umfrage zeigt auch, dass Fintech-Startups in der Schweiz die Corona-Zeit nutzen, um neue Opportunitäten zu identifizieren und ihr digitales Angebot auszubauen. Nur wenige Befragte gaben...

