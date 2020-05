Der SMI schliesst 1,40 Prozent höher bei 9'824,54 Punkten.Zürich - Die Schweizer Börse hat am Montag im Verlauf die Gewinne ausgebaut und auf breiter Front fester geschlossen. Die Hoffnung, dass sich angesichts der Lockerungen der Pandemiemassnahmen die wirtschaftliche Lage zusehends verbessert, hat laut Händlern die Sorge um die Entwicklung in China etwas in den Hintergrund verdrängt. Die neuen Unruhen in Hongkong und der schwelende Streit zwischen den...

Den vollständigen Artikel lesen ...