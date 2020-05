Lieber Tim Schäfer, Ich lese nun schon seit 2 Jahren deinen Blog und möchte einfach mal Danke sagen. Vielen Dank für die Motivation, das Durchhaltevermögen und das Mindset, welches du vermittelst. Durch einige deiner Blogger-Kollegen und hauptsächlich durch dich hat sich in meinem Leben so einiges verändert - zum Positiven, will ich meinen =) Nach ...

Der Beitrag Leserbrief von Daniel (28): Er lebte nach dem Abi von der Hand in den Mund. Er hatte keine Ziele. Jetzt baut er sich ein üppiges Depot auf, studiert Medizin erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...