Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist am Montag in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Anfang März gefallen, als die Epidemie hierzulande Fahrt aufnahm. Das geht aus direkten Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen hervor, die die dts Nachrichtenagentur täglich um 20 Uhr auswertet.



Demnach wurden binnen 24 Stunden im ganzen Land nur 252 Neuinfektionen registriert, der 7-Tage-Mittelwert sank von 525 am Vortag auf nunmehr 505. Das entspricht 4,3 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner und ist weit von allen gehandelten "Obergrenzen" entfernt. Die Zahl der Patienten, die mit Covid-19 auf einer Intensivstation liegen, sank den siebten Tag in Folge auf nunmehr 872. Das ist der niedrigste Wert, seit Mitte April alle Krankenhäuser ihre Zahlen melden müssen. Die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion starben, stieg binnen 24 Stunden um 34 auf 8.512.

