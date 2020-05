Das Geschäft mit inländischen Speiseerdäpfeln aus der Ernte 2019 geht in die Endphase. Die Lager der Landwirte sind ja schon längere Zeit geräumt. Bei den Händlern sind die Vorräte an vermarktungsfähigen Qualitäten ebenfalls schon sehr überschaubar. Die noch vorhandenen Restbestände dürften in den kommenden zwei Wochen kontinuierlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...