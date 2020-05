Das Gremium wird die weitere Expansionsstrategie von Salesforce in der Region EMEA strategisch begleiten und unterstützen.Zürich - Salesforce, ein weltweiter Anbieter von CRM-Lösungen, hat heute die Ernennung eines Beirats aus hochrangigen internationalen Managern bekanntgegeben. Das Gremium wird die weitere Expansionsstrategie von Salesforce in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika), strategisch begleiten und unterstützen. In der EMEA-Region ist Salesforce im vergangenen Jahr am schnellsten gewachsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...