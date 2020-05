FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES OLD MUTUAL WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 80 PENCE - BERENBERG RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 765 (750) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS MORRISON SUPERMARKETS TARGET TO 221 (231) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5000 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1088 (932) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 265 (248) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 350 (370) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ASCENTIAL PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 289 PENCE - HSBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 625 (480) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 2250 (2350) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2000 (2800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 500 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 2940 (2740) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 220 (180) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2580 (2270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDROW PRICE TARGET TO 510 (420) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 140 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4300 (4400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 65 (75) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 297 (367) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 325 (290) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

