Das Wiener Biotech-Unternehmen Themis Bioscience, das u.a. von namhaften Geldgebern wie Omnes Capital, Ventech, Wellington Partners, aws Gründerfonds, dem New Yorker Investment Fonds GHIF oder der Bill & Melinda Gates Foundation finanziert wurde, wird von Merck übernommen. Das internationale Pharma-Unternehmen Merck Sharp & Dohme (MSD) steigt über seine europäische Tochter MSD International Finance zu 100 Prozent bei Themis Bioscience ein. Das Wiener Biotech-Unternehmen arbeitet an der Impfstoffentwicklung, die gegen das Chikungunya- oder das Zika-Virus eingesetzt werden können. "Themis Bioscience zeigt auf, wie viel Know-How gerade im Bereich der Life Sciences in Österreich vorhanden ist. Mit dem Investment in den Standort Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...