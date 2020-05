"Sogar mit der starken Erholung in den letzten Monaten würde die Wirtschaft des Euroraums immer noch im erwarteten Rahmen bleiben", sagte Philip Lane, Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), am Dienstag. "Die Wirtschaft der Eurozone wächst wahrscheinlich ein wenig", fügte Lane hinzu. In Bezug auf das Pandemie-Notkaufprogramm der EZB (Pandemic ...

