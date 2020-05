Der Autobauer hat 2018 im sächsischen Kamenz eine zweite Batteriefabrik aufgebaut. Der Konzern investiert mehr als eine Milliarde Euro in den Aufbau eines globalen Batterie-Produktionsverbundes.Seit 2012 produziert die hundertprozentige Mercedes-Benz-Tochter Deutsche Accumotive im sächsischen Kamenz Batterien für die Elektro-, Hybrid- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge des Konzerns. Vor zwei Jahren hat das Unternehmen dort ein zweites Werk in Betrieb genommen. Nun meldet Mercedes-Benz, dass das jährliche Produktionsvolumen in Kamenz in Kürze die Marke von 500.000 Batteriesystemen übertreffen wird. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...