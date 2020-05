Die Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft in Folge gelockerter Massnahmen gegen das Coronavirus hat am Dienstag die Börsen Europas nach oben getrieben.Paris / London - Die Aussicht auf eine Belebung der Wirtschaft in Folge gelockerter Massnahmen gegen das Coronavirus hat am Dienstag die Börsen Europas nach oben getrieben. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 0,94 Prozent auf 2999,22 Punkte und liess zwischenzeitlich erstmals seit Ende April die runde Marke von 3000 Zählern wieder hinter sich. Am stärksten gesucht waren Aktien der...

Den vollständigen Artikel lesen ...