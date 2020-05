Barnabas Gan, Ökonom bei der UOB Group, befasste sich mit der jüngsten Entscheidung der RBI, den Reposatz weiter zu senken. Wichtige Zitate "Die Reserve Bank of India (RBI) senkte in einer außerplanmäßigen geldpolitischen Sitzung am 22. Mai 2020 ihren geldpolitischen Reposatz um 40 Basispunkte auf 4,0%. "Der Ton in der jüngsten Erklärung der RBI bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...