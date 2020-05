In Deutschland nehmen Nachfrage und Angebot an fair gehandelten Erzeugnissen weiter zu. Verbraucher finden in Supermärkten, Discountern und Weltläden rund 7.000 zertifizierte Produkte - von Bananen, Kakao, Kaffee und Schokolade bis zu Chutneys und Brotaufstrichen. Knapp 60 Prozent tragen auch das Bio-Siegel, meldet der Verein zur Förderung des Fairen Handels (TransFair)...

Den vollständigen Artikel lesen ...