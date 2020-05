"Wir möchten auch weiterhin die drei Ressourcen Wind, Sonne und Wasser in unserem Portfolio ausgewogen vertreten haben. Wir verfolgen also neue Kraftwerkprojekte in jeder dieser drei Technologien."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Millioud, nach dem bereits starken Wachstum der letzten Jahre hat Aventron den Umsatz 2019 um weitere 12 Prozent auf über 100 Mio Franken gesteigert. Wie konnte das weitere Wachstum realisiert werden? Antoine Millioud: Ein wichtiger Umsatztreiber waren die im Verlauf 2018 erworbenen Windparks in Spanien (Windpark Puerto Real eingebracht durch Sacheinlage)...

