Angeboten werden die 15,2 Millionen Aktien, ein Paket von 10,75% am Chemiekonzern, über ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-VerfahrenCourbevoie - Saint-Gobain will sein Aktienpaket von 10,75 Prozent am Chemiekonzern Sika vollständig verkaufen. Angeboten werden die 15,2 Millionen Aktien über ein sogenanntes beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, wie der französische Industriegigant am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Preis solle bei 168 bis 170 Franken pro Aktie zu liegen kommen - im Mittelwert etwa 5 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...