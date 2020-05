Die Versicherungsgruppe ist in der beruflichen Vorsorge im vergangenen Jahr erneut gewachsen.St.Gallen - Die Versicherungsgruppe Helvetia ist in der beruflichen Vorsorge im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Insgesamt nahm das Prämienvolumen 2019 um 2 Prozent auf 2,66 Milliarden Franken zu, wie Helvetia am Mittwoch mitteilte. Während dabei die sogenannten periodischen Prämien um 2,5 Prozent auf 1,30 Milliarden zulegten, stiegen die Einmaleinlagen lediglich um 0,6 Prozent auf 1...

Den vollständigen Artikel lesen ...