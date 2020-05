Der Schokoladeproduzent übernimmt den australischen Schokoladenhersteller GKC Foods.Zürich - Der Schokoladeproduzent Barry Callebaut expandiert down under. Das Unternehmen mit Sitz in Zürich übernimmt den australischen Schokoladenhersteller GKC Foods. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. GKC Foods war bisher in Privatbesitz. Die Akquisition verschaffe Barry Callebaut eine direkte Präsenz und Produktionskapazitäten in Australien, um die Nachfrage im australischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...