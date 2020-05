Die EU-Kommission hat am Mittwoch den Wiederaufbauplan "Nächste Generation EU" mit einem Budget von 750 Milliarden Euro vorgestellt. "Wir können in einen kollektiven Aufschwung investieren", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch bei der Präsentation des wirtschaftlichen Wiederaufbauplans in Brüssel.



Das vorgeschlagene Paket würde zusammen mit dem bis 2027 langfristig aufgestockten EU-Haushalt auf ein Gesamtvolumen von 1,85 Billionen Euro kommen. "Das Coronavirus hat Europa und die Welt bis ins Mark erschüttert und die Gesundheits- und Sozialsysteme, unsere Gesellschaften und Volkswirtschaften sowie unsere Art zu leben und zu arbeiten auf die Probe gestellt", sagte von der Leyen. Allerdings müssen die 27 EU-Staaten dem Haushaltsplan und dem Wiederaufbaupaket "Nächste Generation EU" einstimmig zustimmen, damit dieser Gültigkeit erhält.

