Sie ist eine Partnerschaft mit dem ETH-Spinoff Synhelion SA eingegangen und unterstützt damit langfristig die Forschung und Entwicklung von synthetischen Treibstoffen.Zürich - Die Flughafen Zürich AG will bis 2050 ihre eigenen CO2-Emissionen auf netto Null senken. In diesen Tagen ist sie deshalb eine Partnerschaft mit dem jungen Hightech-Unternehmen Synhelion SA eingegangen und unterstützt damit langfristig die Forschung und Entwicklung von synthetischen Treibstoffen. Ziel ist es, diese in genügender Menge und zu Marktpreisen verfügbar zu machen.

