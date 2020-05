"Das für Wirtschaft und Gesellschaft schädlichste Szenario, ein Rückfall in den Lockdown, muss nun unter allen Umständen vermieden werden."Bern - Stellungnnahme des Schweizerischen Gewerbeverbandes: Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst die vom Bundesrat entschiedene weitgehende Öffnung der Wirtschaft und Gesellschaft. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalisierung. Das für Wirtschaft und Gesellschaft schädlichste Szenario, ein Rückfall in den Lockdown, muss nun unter allen Umständen vermieden werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...