Im Rahmen der Informationskampagne "Erde 2.0 gibt's nicht. Energiewende jetzt!" veranstaltet der Grüner Strom Label e.V. in diesem Jahr den Fotowettbewerb "Fokus Energiewende - Deine Welt, dein Bild". Gesucht werden Bilder zu den Themen Energiewende und Klima- und Umweltschutz. Energie in Form von Strom ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Egal ob Zuhause, in der Schule oder auf der Arbeit: Schalter an oder Stecker rein. Genau deshalb sind Erneuerbare Energien und die Energiewende wichtige ...

