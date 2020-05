Tech-Aktien belasten deutschen Aktienmarkt am Mittwoch - DAX schließt achten der letzten neun Handelstage im Plus - Spannungen zwischen den USA und China belasten Aktienmarkt - Ein Ausverkauf bei Technologie-Aktien belastete am Mittwoch den deutschen Aktienmarkt. Nichtsdestotrotz schloss der DAX den achten der letzten neun Handelstage im Plus. ...

