Ab sofort startet Kaufland in drei polnischen Filialen ein Click-&-Collect-Pilotprojekt. Mit dem Reservierungsservice können Kaufland-Kunden ihren Einkauf bequem von Zuhause bestellen und zu einem gewählten Zeitpunkt in der Filiale abholen. Kaufland Kundin mit Tablet beim Reservieren. Foto © Kaufland Verbraucher können ihren Einkauf digital reservieren und in einer der...

