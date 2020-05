Neue Studie zeigt: Sicherheit ist der am häufigsten bei MSPs nachgefragte neue Dienst.Schaffhausen - Acronis, ein in der Schweiz und Singapur basiertes Unternehmen im Bereich Cyber-Protection veröffentlichte heute die Ergebnisse einer neue Studie von Omdia (ehemals Ovum), einem weltweit tätigen Technologieforschungs-Institut, bekannt, aus der hervorgeht, dass Sicherheit der am häufigsten nachgefragte Service ist, den Kunden von Managed Service Providern (MSPs) nachfragen.

