Das Geschäftsklima in der EU hat sich nach Angaben aus Brüssel im Monat Mai stabilisiert, nachdem es im März und April deutlich eingebrochen war. Der Economic-Sentiment-Indicator (ESI) stiegt EU-weit im Mai um 2,9 Punkte auf einen Indexstand von 66,7 Zählern, teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit.



In der Euro-Zone stieg der Index um 2,6 Punkte auf einen Indexstand von 67,5 Zählern. In den größten Volkswirtschaften des Euroraums stieg der ESI in den Niederlanden (+3,5), Deutschland (+3,2) und Spanien (+1,6) an, während die Stimmung in Frankreich noch etwas weiter absackte (-0,3).

