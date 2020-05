FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.05.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PROVIDENT FINANCIAL TARGET TO 405 (510) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 730 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1520 (1470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 708 (757) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES CRODA INT. TARGET TO 4100 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HAYS TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 120 (105) P - DAVY RAISES TRAVIS PERKINS TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - DEUTSCHE BANK CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 475 (550) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES M&G PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 500 (575) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES GAMES WORKSHOP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 8500 PENCE - JEFFERIES INITIATES GREGGS WITH 'BUY' - TARGET 2375 PENCE - JEFFERIES RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 800 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 170 (175) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CLINIGEN PRICE TARGET TO 1050 (850) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1000 (800) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN TARGET TO 2440 (2400) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1380 (1225) P - 'UNDERWEIGHT' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 983 (959) PENCE - 'SELL'



