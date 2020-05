Das von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgelegte milliardenschwere Programm "Next Generation EU" soll die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder ankurbeln. Vorgesehen sind unter anderem eine Stärkung des European Green Deal und Investitionen in wichtige Infrastrukturen wie erneuerbare Energien. Kritikern sind die Pläne nicht ambitioniert genug.Die Summen sind beeindruckend: Mit 750 Milliarden Euro soll das Aufbauinstrument namens "Next Generation EU", ausgestattet werden, das die EU-Kommission am Mittwoch vorgestellt hat. Diese Mittel sollen den langfristigen Gesamthaushalt ...

