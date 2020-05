In Deutschland und Großbritannien hat Sonnen bereits die Zulassung für die Erbringung von Primärregelenergie. In Italien wird das virtuelle Kraftwerke in ein dezentrales Netzwerk von EGO integriert.Mit einem dezentralen Netzwerk aus Heimspeichern hat Sonnen in Italien jetzt die Präqualifikation für das Netzstabilisierungsprogramm "Progetto Pilota Per Unità Virtuali Abilitate Miste" (UVAM) erhalten. Das UVAM-Projekt wird von dem italienischen Übertragungsnetzbetreiber Terna und der italienischen Regulierungsbehörde für Elektrizität, Gas und Wasser ARERA gefördert. Laut Sonnen ermöglicht das Projekt ...

