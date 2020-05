Fast Dreiviertel der Deutschen sagen im Rückblick, dass die im März beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus richtig waren. 74 Prozent vertreten diese Meinung, so eine Infratest-Umfrage im Auftrag des WDR, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



15 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Maßnahmen zu weit gingen. Neun Prozent der Befragten gingen sie hingegen nicht weit genug. Befragt wurden deutschlandweit 1.005 Wahlberechtigte in der Zeit vom 18. bis 25. Mai 2020.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de