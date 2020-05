Der Münchner Cloud-Dienstleister lanciert eine weltweite Recruiting-Offensive von Experten und Talents in IT und Vertrieb.München - Der Münchner Cloud-Dienstleister Retarus reagiert auf die starke Nachfrage nach den Retarus Enterprise-Communication-Plattformen und stellt aktuell verstärkt neue Mitarbeiter ein. Im aktuellen Geschäftsjahr 2020 baut Retarus sein Team um über 100 Mitarbeiter aus. Noch nie seit der Gründung des Unternehmen 1992 gab es innerhalb eines Jahres so viele Neueinstellungen.

