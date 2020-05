Logitech will erneut eine höhere Dividende ausschütten. Diese solle rund 10 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr.Lausanne - Logitech will erneut eine höhere Dividende ausschütten. Diese solle rund 10 Prozent höher ausfallen als im Vorjahr, teilte der Hersteller von Computer-Zubehör und Unterhaltungselektronik in der Nacht auf Donnerstag mit. Im Vorjahr war eine Bruttodividende von 0,73 Franken pro Aktie ausgeschüttet worden. Ausserdem legt das Unternehmen ein neues dreijähriges Aktienrückkaufprogamm über 250...

