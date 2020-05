"Wir haben eine Reihe von Problemen mit den EU-Vorschlägen bezüglich der Sperrklauseln im Umweltbereich", sagte Großbritanniens Chefunterhändler von Brexit, David Frost, am Donnerstag. "COVID-19 hat gezeigt, dass in einigen Bereichen auf einigen Märkten eine übermäßige Abhängigkeit bestehen könnte." Was die Fischereiverhandlungen mit der EU betrifft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...